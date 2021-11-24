Dışişleri Bakanlığı, ilaç ve tıbbi ekipman üreticilerine yardımcı olmaya hazır

Dışişleri Bakanlığı Ekonomik Diplomasiden Sorumlu Bakan Yardımcısı Mehdi Seferi, Sanayi Bakan Yardımcısı ve Gıda ve İlaç Kurumu Başkanı Peymanpak, Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Teknoloji Başkanlığı, ve 26 büyük ilaç ve tıbbi ekipman kuruluşun müdürleri arasında yapılan görüşmede, tıbbi ekipman ve ilaç üreticilerinin sorunları incelendi.

Toplantıda bu şirketlerin ürünlerini ihraç etmek için mevcut engelleri ve bu süreçten kolaylaştırmanın yolları, özellikle Dışişleri Bakanlığı Ekonomik Diplomasi Dairesi'nin yardım etmenin yolları, işbirliğini artırma gibi konular gündeme geldi.

Dışişleri Bakanlığı Ekonomik Diplomasiden Sorumlu Bakan Yardımcısı Seferi toplantıda yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanlığı'nın İran şirketlerinin ürünlerini diğer ülkelerde tanıtmak için gerekli önlemleri aldığını belirterek, İran ürünlerinin ihracat sürecinde karşılaştıkları sorunları çözmek için yardımcı olacaklarını söyledi.

Sanayi Bakan Yardımcısı ve Gıda ve İlaç Kurumu Başkanı Peymanpak da toplantıda yaptığı konuşmada, bu organ ile Sanayi Bakanlığı'nın bu tür ürünlerin ihracatının geliştirilmesine yardımcı olmak için hazır olduğunu açıkladı.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish