İran'dan Dünya Görme Engelliler Tekvando Şampiyonası'nda 3 madalya

İranlı tekvandocular Alirıza Şerifimaneş 58 kg'de ,Ferdin Kasımi 81 kg'de ve Emir Salar Emiriferd altın, gümüş ve bronz madalya kazandı.
Emir Salariferd ilk turda UEA'dan sporcuyu yendi, ikinci turda Ukraynalı rakibini yendi , ancak yarı finalde Rusya rakibine yenilerek bronz madalya kazandı..
Alirıza Şerfimeneş Ailk turda Ekvadorlu tekvando rakibini ikinci turda Ukraynalı rakibini yendi ve finalde altın madalyayı kazanmayı başardı..
Ferdin Kasımi 81 kg'de ilk turda Ukraynalı rakibini ikinci turda Kazak rakibini yarı finalde Rus sporcuları yendi, ancak finalde Rusya rakibine yenilerek gümüş madalya kazanmayı başardı.
Dünya Görme Engelliler Tekvando Şampiyonası İran'ın başkentinde bugün 2. ve 4. ağırlıklardaTahran'da devam edecek.
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