Emir Abdullahiyan: ABD’nin çelişkili davranışları müzakerelerin önündeki esas engellerden biridir

İsviçre Dışişleri Bakanı İgnazio Kasis ile bir telefon görüşmesi yapan Emir Abdullahiyan, İran aleyhindeki ambargoların kalkması için görüşmelerin gelecek hafta başlayacağını belirterek, İran’ın ciddi bir anlaşmaya varmak için ciddi olduğunu fakat ABD’nin çelişkili davranışlarının bunun için bir engel olduğunu söyledi.

İsviçre’nin Avrupa’daki önemli yerine değinen Emir Abdullahiyan, iki ülke ilişkilerinin doğru mecrada olduğunu söyledi.

İsviçre firmalarının İran’daki faaliyetlerini geliştirmedeki önlerindeki engellerin giderilmesine çalışıldığını ifade eden Emir Abdullahiyan iki ülkenin bilim, eğitim, tarım, ulaştırma, sağlık alanlarında ilişkilerinin gelişmesine vurgu yaptı.

Yemen’deki duruma değinen Emir Abdullahiyan, İran’ın’ın Yemen ablukasına son verilmesi ve savaşın sonlanması için tüm çabaları desteklediğini söyledi.

Emir Abdullahiyan gelecek hafta Viyana’da başlayacak nükleer müzakerelere değinerek İran’ın ABD’ye güveninin olmadığını söyledi.

Emir Abdullahiyan, ABD’nin bir taraftan Kapsamlı Ortak Eylem Planına (KOEP) dönmeye meyilli olduğunu gösterdiğini belirterek diğer taraftan geçen hafta bazı İranlı şahıslar ve şirketler için ambargolar uyguladığını söyledi.

Emir Abdlullahiyan, ABD’nin çelişkili davranışlarının müzakerelerin önündeki engellerden olduğunu belirterek, İran’ın ABD yönetimini davranışları ile yargılayacağını söyledi.

İran’ın Afganistan kapsayıcı bir yönetim istediğini ve bu yönde Afganistan yönetimini teşvik ettiğini ifade eden Emir Abdullahiyan, soğuklarla birlikte Afganistan’daki kötü insani duruma işaretle bu konuda uluslararası çaba sarf edilmesini istedi.

Kasis de İran’ın tarihi ve çekici ülke olduğunu belirterek, iki ülke ilişkilerinin çok önemli olduğunu söyledi.

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