İran insan kaçakçılığı ile mücadelede uluslararası camianın etkili yardımlarını istedi

BM Genel Kurulunun insan kaçakçılığı ile mücadele oturumunda bir konuşma yapan Tahti Revançi, bu suçun en ağır suçlardan olduğunu belirterek, bu tehdit karşısında sınır ötesi örgütlü suçlar konvansiyonu ve eklerinşn uygun bir zemin hazırlamaya çalıştığını ve İran’ın konvansiyonu imzalayan ilk ülkelerden biri olarak insan kaçakçılığı ile ilgili mücadelesini aralıksız südürdüğünü söyledi.

İran’ın milli bazda konvansiyonu İslami Şura Meclisinde onayladığını ve resmileşmesinin son aşamada olduğunu belirterek, İran İnsan Kaçakçılıkla Mücadele Komisyonun İçişleri Bakanlığında düzenlendiğini ve bu olayla mücdelenin politika, stratejileri ve planlarının yapıldığını söyledi.

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2012