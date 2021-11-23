Reyisi, İran ve Hollanda’nın ticari ve yatırım ilişkilerinin artmasını istedi

Hollanda’nın yeni Tahran büyükelçisi Fransiskos Yuhan Maria Molen’in güven mektubunu alma töreninde konuşan Ayetullah Reyisi, iki ülkenin ticari, ekonomik ve kültürel alanlarında eski ilişkilere sahip olduğunu söyledi.

Hollanda gibi bağımsız ülkelerin bağımsız olması gerektiğini ve sulta düzenlerinin onları etkilememesi gerektiğini ifade eden Reyisi, Hollanda’da Müslümanlara saygının Avrupa’da kültür ve medeniyetin güçlenmesine sebep olacağını söyledi.

Sulta düzeninin günümüzde insan hakları konusunu gelişmekte ülkelere baskı aracı olarak kullandığını ifade eden Ayetullah Reyisi, İran’ın dini öğretileri çerçevesinde kendini insanların haklarını saygılı olmakla mükellef gördüğünü ve bunun en iyi örneğinin 4 milyon Afgan vatandaşına evsahipliği yapması olduğunu söyledi.

Molen de İran’ın bölgenin güçlü ülkesi olduğunu ve iki ülke arasında ticaret ve yatırım için iyi fırsatlar bulunduğunu belirterek, İran’a Afganlı mültecilere evsahipliği yaptığı için teşekkür etti.

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2012