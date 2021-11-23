Muhbir ŞİÖ Başbakanları toplantısında konuşacak

Mohber, Perşembe günü düzenlenecek oturuma video konferans yöntemiyle katılacak ve İran’ın ekonomik, kültürel ve güvenlik alanlarında tutumunu anlatacaktır.

Şanghay İşbirliği Örgütü, çok taraflı güvenlik, ekonomik ve kültürel işbirliği için kurulmuş hükümetler arası bir organizasyondur.

Örgüt 2001 yılında Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan liderleri tarafından kurulmuştur. Şanghay Örgütü'ndeki ana ve belirleyici rol Çin ve Rusya tarafından oynanıyor.

2004 yılında Moğolistan, İran, Hindistan ve Pakistan'ın gözlemci üye olarak kabul edilmesi bu örgütün önemli eylemlerinden biriydi. Yaklaşık dört yıl önce hem Hindistan hem de Pakistan örgütün daimi üyeleri oldu.

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2012