Cumhurbaşkanı Reisi: İbrahimi dinlerin ortak paydası, birlik ve beraberliğimizdir

Vatikan'ın yeni Tahran Büyükelçisi Andrzej Yuzovich'in güven mektubunu alan Reisi, günümüzde insan toplumunun Allah'a ve maneviyata dikkat etmesi gerektiğini vurgulayarak, 'İbrahimi dinler olan ortak paydamız, birlik ve beraberliğimize yol açar' diye belirtti.

Cumhurbaşkanı Reisi, 'Bugün dünyaya zulmedenler, İsa'nın öğretilerine dikkat ederlerse artık zulmetmeyecekler ve Vatikan bu konuda aktif rol oynayabilir' ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Reisi, 'Hıristiyanlığın dini kavramları ve Peygamberimizin bize öğrettikleri, görüşleri bir araya getirmek için bilimsel toplantılarda tartışılmalıdır' diye ekledi.

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