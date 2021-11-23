İran ile ekonomik ilişkileri geliştirmeye çalışıyoruz

Hırvatistan'ın Tahran Büyükelçisi Drago Štambuk, İran'ın batısındaki Hemedan şehrinde iş adamları ile yaptığı toplantıda, koronavirüs salgının İran'a yönelik yaptırımların yanı sıra İran-Hırvatistan ilişkilerinde sorunlara yol açtığını açıklayarak'ancak eksikliklerin giderilmesini umduklarını da sözlerine ekledi.

Hırvatistan'ın Tahran Büyükelçisi, İran'ın dünyada Hırvatistan'ı tanıyan ilk ülke olduğunu belirterek ülkenin bu destekten gurur duyduğunu da sözlerine ekledi.

Hırvatistan'ın Tahran Büyükelçisi, ayrıca Hırvatistan'ın İranlı turistleri ağırlayacağını ve toplantının işbirliği ve ortaklığın zeminini hazırlamak için bir başlangıç olacağını söyledi.

Hamedan İlindeki ekonomik aktivistler alüminyum ürünleri, polyester, sera ürünleri, çelik, polietilen borular, tarım makineleri, mineraller, çimento ve sulama ekipmanları dahil olmak üzere ürünlerini tanıttı.