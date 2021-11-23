İslami: İran nükleer programını uygulamaya kararlıdır

Tahran'da bulunan luslararası Atom Enerjisi Kurumu Genel Müürü Rafael Grossi ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan İslami, 'Sayın Grossi, İran'ın nükleer programı ve nükleer faaliyetlerini anlaşmalar ve düzenlemelere uygun olarak yürüttüğünü söyledi ve bu önemli bir konudur. Sayın Grossi, bugünkü görüşmede İran nükleer programında herhangi bir sapma görmediğini belirtti ve İran nükleer faaliyetlerini anlaşma ve kurallar uyarınca devam etmektedir' diye belirtti.

İran'ın nükleer programının insanların yaşamları üzerindeki etkisi göz önüne alındığında, nükleer teknolojinin çeşitli sektörlerde tüm yönleriyle kullanılabilmesinin İran'ın gündeminde yer aldığını ifade eden İslami, UAEK'nin de bu konuda İran'a yardım edeceğini ifade etti.

İran'da özellikle maksimum 300 megavat kapasiteli küçük santraller olmak üzere en az 10 bin megavat nükleer enerji üretilmesi gerektiğine dair bir açıklama olduğunu dile getiren İslami, 'UAEK teknoloji ve sanayi sahibi ülkeleri teşvik ediyor ve destekliyor. Ayrıca İran endüstrilerinin atom elektriğinin kapasitesini geliştirmesi için İran'a yardım edecektir' diye ekledi.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Genel Müdürü Rafael Grossi de basın toplantısındaki açıklamalarında, İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı'nın davetini ve ev sahipliğini takdirle karşılayarak, 'Birkaç ay önce İran'a geldiğimde, İran'a geri dönmek için İslam Cumhuriyeti Devleti ile şeffaflık ve süreklilik konusundaki ortak çalışmalarımızı devam ettirme konusunda anlaşmıştık' dedi.

Yeni hükümetle görüşmeleri sürdürmek ve derinleştirmek için birkaç saat sonra Dışişleri Bakanı'nı ziyaret etme onuruna sahip olacağını kaydeden Grossi, Atom Enerjisi Kurumu Başkanı ile yaptığı görüşmeye atıfta bulunarak, 'Bu sabah yaptığımız görüşmeler çok yoğundu, çalışmaların ve ilişkilerin devam ettirilmesi görüşündeyiz. Ortak paydada buluşabileceğimizi umuyoruz' açıklamasınd bulundu.

Grossi, 'Bizim ve Atom Enerjisi Kurumu başkanının üzerinde durduğumuz konular var ve bu gezide amacımız nükleer programın vizyonunu iklim değişikliği karşısında temiz enerji üretmeye yardımcı olacak şekilde tanımlamak ve bu temiz enerjiyi herkesin kullanımına sunabilmektir. Bu, bir süre önce Glasgow toplantısında ayrıntılı olarak tartışılan bir konuydu. Çabamız bugünkü toplantıyı olumlu bir atmosferde yapmak ve olumlu bir sonuca varmaktr' diye ekledi.

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