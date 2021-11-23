23 Kas 2021 11:06
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İran, hafif silahların kaçakçılığıyla mücadele eylem planının tam olarak uygulanması çağrısında bulundu

İran, hafif silahların kaçakçılığıyla mücadele eylem planının tam olarak uygulanması çağrısında bulundu

New York, İRNA- İran'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi ve Daimi Temsilcisi Mecid Tahtı Revançı, yabancı destekli teröristlerin kurbanı olan İran İslam Cumhuriyeti'nin hafif silahların kaçakçılığıyla mücadele eylem planının dengeli, etkili ve eksiksiz bir şekilde uygulanmasının sağlanmasını istediğini söyledi.

Güvenlik Konseyi toplantısında küçük silah kaçakçılığının barış ve güvenlik üzerindeki etkileri hakkında konuşan Tahtı Revançı, 'Küçük ve hafif silahların yasa dışı ticaretinin ve bu tür silahlara yetkisiz erişimin sosyal, ekonomik ve güvenlikle ilgili yönleri konusunda endişeliyiz. Küçük ve hafif silahların yasa dışı ticaretinin tüm yönleriyle mücadeleye yönelik eylem planı, bu olgunun çok yönlü zorluklarını ele alan tek küresel çerçevedir' dedi.

Küçük ve hafif silahların yasa dışı ticaretine karşı uluslararası çabaların seferber edilmesinde şimdiye kadar önemli bir etkisi olan gönüllü ve yasal olarak bağlayıcı olan bu belgenin hala yararlı ve geçerli olduğuna dikkati çeken Tahtı Revançı, 'Yabancı destekli teröristlerin kurbanı olarak ve küçük ve hafif silah kaçakçılığıyla bağlantılı organize suç ve uyuşturucu kaçakçılığı tehdidiyle karşı karşıya olan İran İslam Cumhuriyeti, eylem planına büyük değer veriyor' diye konuştu.

Tahtı Revançı, 'Bu eylem planında açıkça belirtildiği gibi, hükümetlerin küçük ve hafif silah kaçakçılığıyla tüm yönleriyle mücadelede birincil sorumluluğu vardır ve buna bağlı olarak, bu sorunla ilgili sorunları tespit etmek ve çözüm yollarını bulmak da hükümetlerin görevidir' diye ekledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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