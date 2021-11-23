Korona 1. döz aşılama oranı İran'da yüzde 82'yken Avrupa'da bu oran yüzde 64

12 yaş ve üzeri için ikinci aşılamanın ulusal ortalamasının %65, ilk aşılamanın ulusal ortalamasının 18 yaş ve üzeri kişiler için %83, ikinci aşılamanın ulusal ortalamasının 18 yaş ve üzeri kişilerde %66, ilk aşılamanın ulusal ortalamasının 12 ila 18 yaş arası kişilerde %83 ve ikinci aşılamanın ulusal ortalamasının 12 ila 18 yaş arasında %54 olduğunu kaydeden Güya, 'Şu anki hedefimiz, talimatları ülkenin tıp üniversitelerine iletilmiş olan üçüncü aşılama işleminde 60 yaş ve üstü gruplarının kapsam altına alınmasıdır' diye belirtti.

Bu grubun aşılarının hızını ve tamamlanmasını artırarak, üçüncü doz aşı için daha genç yaş gruplarına gidebileceklerini ifade eden Güya, 'Yüksek riskli yaş grupları için yüksek riskli yerlerde mobil aşı grupları daha aktif olmalı. Özellikle kapsama oranının %30 civarında olduğu İranlı olmayan nüfusta hala beklentilerden uzağız' diye konuştu.

Güya, 'Aynı zamanda, birinci ve ikinci aşılamada İranlı olmayanlara iki milyondan fazla aşı yapıldı' diye ekledi.

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