İran Sağlık Bakanlığı'na dünya ödülü

Bu ödül, kovid-19 salgını sırasında iyi ruh sağlığı hizmetleri sağladığı için İran İslam Cumhuriyeti'ne verildi.

22 Eylül 2021'de Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktör Yardımcısı tarafından 2021 Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrolüne İlişkin Birleşmiş Milletler Kurumlar Arası Çalışma Grubu'nun kazananları, BM Genel Kurulu toplantıları sırasında açıklandı. Buna göre İran, kovid-19 salgını sırasında Etkili Ruh Sağlığı Hizmetleri Çalışma Grubu ödülüne layık görüldü.

Tütün Kontrolü Sözleşmesi Sekreterliği Başkanı Dr. Adriana Blanco Marcos, Sağlık ve Tıp Eğitimi Bakanı Dr. Behram Aynullahi'ye yazdığı tebrik mektubunda, BM Örgütler Arası Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrolü Çalışma Grubu'nu kazanmalarını tebrik ederek, 'İran'ın bu alandaki başarılarını göz önünde bulundurarak, Dünya Sağlık Örgütü'nün Tütün Kontrol Sözleşmesi Sekreterliği, İran'ı tütün tüketimini azaltmak için, halka açık yerlerde sigaraların ve basit ambalajların tamamen yasaklanmasının katı bir şekilde uygulanması dahil olmak üzere ciddi önlemler almaya çağırıyor' ifadesini kullandı.

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