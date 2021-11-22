Hatipzade: UAEK teknik işbirliği yolunda kalmalıdır

Düzenlediği basın toplantısında konuşan Hatipzade, UAEK Genel Müdürü Rafael Grossi'nin bu akşam Tahran'a yapacağı ziyarete atıfta bulunarak, 'UAEK'ye her zaman teknik işbirliği yolunda kalmasını ve bazı ülkelerin UAEK adına siyasi yönelim ve niyetlerini geliştirmelerine izin vermemesini tavsiye ettik. Duruma göre gelişmeler bağlamında gerekli kararları almamız doğaldır' ifadesini kullandı.

Grossi'nin ziyaret tarihinin bir süre önce açıklandığını ve gündemini İran'ın belirlediğini kaydeden Hatipzade, 'Elbette İran ileUAEK arasında meseleler var. Bu sorunları her zaman teknik çerçevede çözmeye çalıştık ve aynı çerçevede UAEK'den de çalışmayı ilerletmesini istedik. Bu gezi de bu yönde' diye konuştu.

Açık bir gündem olmadıkça diplomatik gezi yapılmadığını dile getiren Hatipzade, 'Gündem listesşnin uzun, orta veya kısa olması önemli değil, ancak Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu, ne yazık ki bazı hak iddia eden ülkelerin eşlik ettiği tüm sabotaj ve terör eylemlerinin bazı teknik yönlerde önemli bir etkisi olduğunu çok iyi biliyor. Bu konular UAEK ile aramızda kendi bünyesinde yürütülmekte olup, bu gezi boyunca da takip edilecektir' diye belirtti.

Hatipzade, Fransız yetkililerin yaptığı açıklamalar ve İran'a yönelik suçlamaları da değerlendirerek, 'Viyana görüşmelerini ciddi bir hale getirmeye odaklanmak en iyisidir' diye açıkladı.

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