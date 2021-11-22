Dünya Görme Engelliler Tekvando Şampiyonasında İran Erkekler Poomse Takımı Şampiyon oldu

Dünya Görme Engelliler Tekvando Şampiyonası Güney Kore, Rusya, İran, Türkiye, Ukrayna ve Kazakistan'dan sporcuların katılımıyla bireysel ve takım kategorisinde düzenlendi ve sonunda İran Erkekler Poomse Takımı Şampiyon oldu

Takım halindeki yarışmalarda İran'ın ardından Türkiye ikinci ve Rusya ve Güney Kore ortaklaşa üçüncü sırada yer aldı.

Bireysel kategorisinde İran'dan Murtaza Rızasıfat şampiyon olurken, Güney Kore sporcusu ikinci ve İran'dan Mahmut Ekberihamidi ile Güney Kore sporcusu ortaklaşa üçüncü oldular.