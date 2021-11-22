Expo 2020 Dubai'ye ilk tur rehberleri grubu gönderildi

İnstagram hesabından açıklamalarda bulunan Şalbafiyan, 'Ülkemizin Dubai Expo 2020'deki standının ilk bölümünün turizm endüstrisine adandığı göz önüne alındığında, hem İngilizce hem de Arapça konuşan ilk turist rehberleri grubunu bu ülkeye göndererek, bu fuarın düzenlendiği 6 ay boyunca ülkenin cazibe merkezlerini ve turizm kapasitelerini tanıtmak ve rehberlik etmek amacını taşıyoruz' dedi.

Expo'nun açılışının ilk günlerinde Dubai'ye seyahat ettiğini dile getiren Şalbafiyan, 'Bu önemli uluslararası etkinliğin öne çıkan özelliklerinden biri, ülkeler standına nasıl katılınır ve ziyaret edilir konusudur. Öyle ki istenilen standın girişinde birkaç kişi hazır bulunmakta ve eğitimli ve uzman rehberlerin açıklamaları ve yönlendirmeleri ile istenilen standın farklı bölümlerine yönlendirilmektedir' diye belirtti.

198 ülkenin katılımıyla düzenlenen "Zihinlerin Birleşmesi ve Geleceği Yaratmak" başlıklı Dubai Expo 2020, 31 Ekim 2021'de Dubai'de başlarken, koronanın çeşitli sektörlerde, özellikle ekonomide yarattığı etkileri devam ediyor.

Salgın nedeniyle bir yıl ertelenen fuar, 31 Mart 2021'ye kadar 6 ay boyunca kapılarını açık tutacak.

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