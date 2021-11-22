Dünya Askeri Güreş Şampiyonasında İran Serbest Güreş Takımı, beş madalya kazandı

Tahran Azadi Spor Salonu'nda düzenlenen Dünya Askeri Güreş Şampiyonasında İran Silahlı Kuvvetlerinin serbest güreşçileri Murtaza Kiyasi ve Muhammedhasan Mohemmediyan sırasıyla 65 ve 97 kg'de birer altın madalya kazanmayı başardı.

Morteza Kiyasi ve Muhammedhasan Mohemmediyan, ilk beş ağırlıktaki maçların sonunda 65 kg ve 97 kg'da altın madalya kazandı, Ahmet Muhammednejad Cevan ve Feriborz Babayi 57 ve 74 kiloda birer gümüş, Hadi Vefayipur ise 86 kiloda bronz madalya kazandı.

İlk beş ağırlık sonunda Rusya takımı 115 puanla birinci, İran 105 puanla 2. sırada yer aldı.