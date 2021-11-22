İran-Irak tarım ilişkileri gelişecek

Irak'ın Tahran Büyükelçisi Nasir Abdülmuhsin Abdullah ile görüşen Serefrazi, iki ülke arasındaki çok yakın ve kapsamlı ilişkilere ve özellikle tarım sektörüne değinerek, tarım alanında çeşitli uzman çalışma grupları oluşturma gereğini vurguladı.

İki ülke arasındaki ticari ilişkiler alanındaki bazı zorluklara ve engellere dikkat çeken Serefrazi, 'İki ülkenin farklı sınır noktalarında mekanizma birliği ve ayrıca iki ülke arasındaki ulaştırma ve depolama altyapısının iyileştirilmesi ve bu alandaki mevcut sorunların ve zorlukların çözülmesi esastır' dedi.

İranlı ihracatçı ve üreticilerin zarar görmemesi için tarım ürünlerinin bu ülkeye ihracatına ilişkin yasak ve kısıtlamaların zamanında duyurulması ve iki ülke arasında tarım sektörünün çeşitli sektörlerinde teknik bilgi ve deneyim alışverişinin yapılması çağrısında bulunan İranlı yetkili, iki ülkenin Tarım Bakanları'nın yaklaşan toplantısında tarım sektöründe işbirliği konusunda bir mutabakat zaptı imzalamaya hazır olduklarını bildirdi.

Irak'ın Tahran Büyükelçisi Nasir Abdülmuhsin Abdullah da bu görüşmede yaptığı açıklamada, iki ülke arasında farklı siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel düzeylerde, özellikle tarım sektöründe, geniş ve köklü ilişkilere atıfta bulunarak, iki ülke yetkililerinin hem bakanlar düzeyinde hem de bakan yardımcıları ve iki ülkenin diğer yetkilileri düzeyinde şahsen görüşmesini memnuniyetle karşıladı.

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