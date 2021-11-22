Emir Abdullahiyan'dan Suriye'de terörle mücadeleye vurgu

İkili ilişkilerin yanı sıra bölgesel işbirliğini görüşmek üzere bir heyetin başında İran'a gelen Rusya Devlet Başkanı'nın Suriye Özel Temsilcisi Lavrentyev ile Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Varşinin, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile bir araya geldi.

Reisi Hüküümeti'nin iki ülke arasındaki ilişkilere, üst düzey heyet alışverişine ve Reisi ile Putin arasında yapılan telefon görüşmesine ciddi bir ilgi gösterdiğini vurgulayan Emir Abdullahiyan, iki ülke arasındaki bölgesel işbirliğine değinerek, Suriye'deki ortak işbirliğini, Suriye hükümetinin iradesi ve egemenliği çerçevesinde oluşturulan tamamen başarılı bir deneyim olarak nitelendirdi.

Suriye'de terörle mücadelede iki ülke arasındaki başarılı ortak işbirliği deneyiminden yararlanmanın ve bu modeli ekonomik alanda rol oynamak amacıyla İran İslam Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu arasındaki yakın işbirliği için kullanma ihtiyacının altını çizen Emir Abdullahiyan, Suriye'yi yeniden inşa etme ve ülkede istikrar çağrısında bulundu.

Astana formatı çerçevesinde İran-Rusya işbirliğinin vurgulanması ve Suriye krizinin tek siyasi çözümü olarak Suriye-Suriye görüşmeleri, Dışişleri Bakanımızın bu toplantıda gündeme getirdiği diğer konulardı.

Rusya Devlet Başkanı Özel Temsilcisi Lavrentyev de iki ülke arasında ikili ve çok taraflı alanlarda karşılıklı çıkarları ilgilendiren çeşitli konulara değinerek, Suriye ile ilgili eylemlerin ve yan gelişmelerin son durumunu anlattı.

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