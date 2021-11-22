Petrol Bakanı: Azerbaycan Cumhuriyeti ile Hazar Denizi'nde petrol işbirliği yapmak istiyoruz

Bu görüşmede Azerbaycan Cumhuriyeti ile doğalgaz sözleşmesi, komşu ülkelerden Azerbaycan Cumhuriyeti'ne doğalgaz takası, Nahçıvan'la doğalgaz sözleşmesi ve Hazar Denizi'ndeki petrol sahalarının geliştirilmesi konularında ilk görüşmelerin yapıldığını dile getiren Oci, 'Bu toplantının önümüzdeki haftalarda petrol ve gaz işbirliğinin gelişmesine ve iki ülkenin sahalarının geliştirilmesine yol açmasını umuyoruz' dedi.

Azerbaycan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev de bu görüşmede yaptığı açıklamada, İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin dost ve komşu ülkeler olduğunu belirterek, 'İki ülke halkı arasında dini ve tarihi bağlar var. İki ülke arasında petrol ve gaz alanında başarılı ve etkili bir işbirliği de mevcut' dedi.

İran Petrol Bakanı ile yaptığı görüşmeye değinen Mustafayev, 'Petrol Bakanı ile iki ülke arasındaki mevcut işbirliğini ve birkaç yeni projeyi görüştük ve inanıyorum ki yakın gelecekte bu müzakereler sonucunda, yeni belgeler imzalanacak. Azerbaycan Cumhuriyeti heyetine bu gezide uzmanlar grubu da eşlik etti ve görüşme çok verimli geçti' diye ekledi.

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