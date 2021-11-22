İran ve Azerbaycan'dan ikili işbirliğine vurgu

Bir günlük bir ziyaret için Tahran'da bulunan Azerbaycan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve İran ve Azerbaycan Karma Ekonomik Komisyonu Başkanı Şahin Mustafaev, Pazar akşamı İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Amirabdollahian ile bir araya geldi .

İki taraf, Kafkasya bölgesindeki son gelişmeler ve iki ülke ilişkileri hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Emir Abdullahiyan toplantıda, iki ülkenin geliştirilen ekonomik bağlarından ve iki ülke arasındaki derin bağlardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek' artık ticaret, ulaşım, enerji ve turizm alanlarında her iki tarafın ekonomik potansiyellerinden faydalanmalıyız'dedi.

İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı, İran'ın farklı ülkelerin toprak bütünlüğünü destekleme konusundaki kalıcı duruşunu da vurguladı ve uluslararası sınırların değişmez doğasına vurgu yaptı.

İran İslam Cumhuriyeti'nin kısa süre önce kurtarılan bölgelerin yeniden inşası konusundaki yeteneklerine ve iki tarafın vatandaşlarını aşılamadaki başarısına atıfta bulunan Emir Abdullahiyan, iki ülke vatandaşlarının birbirlerinin şehirlerini ziyaret ettiğini ve iki ülke arasında gidiş-dönüş uçuşlarının yeniden başladığını vurguladı.

Azerbaycan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev da toplantıda İran Petrol Bakanı veYol ve Şehircilik Bakanı ile yaptığı yapıcı görüşmelerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek' İki ülke artık petrol, gaz ve ulaştırma alanlarında tarihi anlaşmalar imzalamaya hazır'dedi.

Mustafaev ayrıca, koronavirüs salgını sırasında yavaşlayan dünya ticaretine rağmen 2021 yılı başı itibariyle artan ikili ticaret hacminin %21 oranında arttığına değinerek'Bunun iki tarafın da dostane ilişkilerinin ve geniş ekonomik potansiyellerinin bir işareti olduğunu açıkladı.

Bu arada iki taraf, Ekonomik İşbirliği Örgütü (EİT) toplantısı ve varılan ikili anlaşmaların belgeleri hakkında fikir alışverişinde bulundu.