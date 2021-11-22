Azerbaycan Başbakan Yardımcısı: Tahran ile ilişkilerin gelişletilmesi Bakü'nün gündeminde

Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev, Yol ve Şehircilik Bakanlığı Rüstem Kasımi ile yaptığı görüşmede, İran ve Azerbaycan'ın kültürel, dini ve tarihi alanlarda çok ortak noktaları olduğunu sözlerine dile getirdi.

Mustafayev ayrıca Tahran'a giden Azerbaycan heyeti üyelerinin diğer İran bakanlıklarından bazı yetkililerle görüştüğünü bildirdi.

Şahin Mustafayev,Bakan, iki tarafın İran ve Azerbaycan arasındaki işbirliği açısından mevcut birçok fırsatı ve enerjiyi gözden geçirdiğini açıkladı.

Azerbaycan Başbakan Yardımcısı, İran ve Azerbaycan Karma Ekonomik Komisyonu başkanlarının birbirleriyle çok yakın ilişkileri olduğunu ve bundan sonra o komisyonun İranlı başkanıyla çok sayıda görüşme yapacağını söyledi.

Mustafayv, İran ve Azerbaycan Karma Ekonomik Komisyonu'nun bir sonraki toplantısının Bakü'de yapılacağını ve bu ziyaretin sonuçlarının oradaki verimli müzakerelerimizde daha da artacağını söyledi.

Mustafayev, İki ülkenin Ortak Ekonomik Komisyonu'nun gündeminin tüm ekonomik alanları kapsadığını ve artık çok sayıda projenin halihazırda yürütülmekte olduğu enerji alanında olmak üzere ekonomik bağların daha da genişletilmesine odaklanabileceğimizi söyledi. .

Mustafayev,İran'dan tarım makineleri ithal etmenin de müzakere edilebileceğini ve genel olarak İran ile ekonomik ilişkilerin kapsamlı bir şekilde genişletilmesi konusunda mutabık kalındığını söyledi.

İran Yol ve Şehircilik Bakanı'nın İran otomobillerinin Azerbaycan'a ihraç edilmesini ve orada ortak üretilmesini teklif ettiğini belirterek Mustafaev, ancak Tahran ve Bakü'nün yedek parça üretiminde de işbirliği yapabileceğini söyledi.