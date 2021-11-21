İran yapımı Sonuç adlı kısa film, Kaliforniya Film Festivali'nde gösterilecek

Vanilla Palm Film Festivali ve Kaliforniya Uluslararası Sanat Yarışması dünyanın dört bir yanından yetenekli film yapımcılarını ve sanatçıları bağımsız sanatçıları desteklemek için bir araya getiriyor.

Bu dönemde festivalde gösterilen 1002 filmden yönetmen Puria Parvini ve yapımcı Mehdi Memarzadeh'in bir kısa filmi Kaliforniya'da düzenlenen bu festivalde seçilen 13 film listesine girdi.

Bu kısa filmin hikayesi şu şekildedir:Atilla babasının cezasından kurtulmak için hayatının akışını değiştirecek bir şey yapmaya karar verir.'.