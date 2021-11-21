21 Kas 2021 20:06
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İran yapımı Sonuç adlı kısa film, Kaliforniya Film Festivali'nde gösterilecek

İran yapımı Sonuç adlı kısa film, Kaliforniya Film Festivali'nde gösterilecek

Tahran,İRNA-İranlı yapımcı Mehdi Mimarzade ve yönetmen Puriya Pervini'nin yönettiği 'Sonuç' adlı kısa film ilk uluslararası prömiyerinde Kaliforniya Vanilla Palm Festivali'nde gösterime girecek.

 Vanilla Palm Film Festivali ve Kaliforniya Uluslararası Sanat Yarışması  dünyanın dört bir yanından yetenekli film yapımcılarını ve sanatçıları bağımsız sanatçıları desteklemek için bir araya getiriyor.

Bu dönemde festivalde gösterilen 1002 filmden yönetmen Puria Parvini ve yapımcı Mehdi Memarzadeh'in bir kısa filmi Kaliforniya'da düzenlenen bu festivalde seçilen 13 film listesine girdi.

Bu kısa filmin hikayesi şu şekildedir:Atilla babasının cezasından kurtulmak için hayatının akışını değiştirecek bir şey yapmaya karar verir.'. 

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