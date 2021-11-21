Kanlı Çocuklar adlı İran filmi, Moskova Film Festivali'nde parladı

48 ülke adına 86 filmin yarıştığı Rus Film Üniversitesi 41. Uluslararası Film Festivali'nde İran İslam Cumhuriyeti'nden üç film gösterildi.

Moskova Devlet Sinema Üniversitesi'nde düzenlenen festivalin kapanış töreninde jüri tarafından "Sinemanın İnsanlar Üzerindeki Etkisi" bölümünde "Kanlı Çocuklar" filmi seçildi ve ödülünü Arman Kulipur Deşteki aldı.

Festivalin bu döneminde adı geçen filmin yanı sıra ülkemizden Fernuş Samedi'nin çektiği "Bakış" ve Hassan Necmabadi'nin "Aparat" adlı kısa filmleri de yarıştı.

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