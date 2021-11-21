Beyaz Giyinmiş, Avustralya'dan Avrupa ve Asya'ya gösterime girecek

Yönetmenliğini Rıza Fehimi'nin yaptığı Beyaz Giyinmiş adlı kısa film, son uluslararası başarısında Türkiye, Avustralya, Irak ve İsveç'teki festivallerinin yarışma bölümüne katılacak.

Bu film, Clermont-Ferrand Fransa, Short Shorts Japonya ve JConcorto İtalya vb. festivallerinden seçilen bir yapıt olarak 2022 Oscar'larında İran'ın tek temsilcisi olacak.

Kısa filmlerin gösterimleri 10-15 Aralık tarihleri ​​arasında Oscar'da gerçekleşecek ve son olarak (15 Aralık) 15 filmin bir sonraki aşamaya geçeceği duyurulacak.

Filmde Emir Ali Rezzaki, Muhammed İrfan Sadıki, Behzad Durani, Seyed Muhammed Rıza Hüseyini Kirmani gibi oyuncular yer aldı.

Muhammed Salih Ala'nın yazdığı bir peynir tabağı hikayesine dayanan film, Rıza Fehimi tarafından yazıp yönetildi.

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