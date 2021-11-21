MS hastalarının İran yapımı ilaç ile yürüme gücü iyileştirildi

Multipl skleroz, beyin ve omurilikteki sinir hücrelerinin miyelin kılıflarının hasar gördüğü inflamatuar bir hastalıktır. Bu yaralanma, sinir sisteminin iletişimden sorumlu bölümlerinin yeteneklerini bozarak birçok fiziksel belirti ve semptoma yol açabilir.

Perdis teknoloji parkına dayalı bilgiye dayalı bir şirketteki araştırmacılar, MS hastalarını tedavi etmek için kullanılan bir ilaç geliştirdiler. Bu ilaç, MS hastalarının yürüyüşünü iyileştirebilir ve omuriliğe verdiği zarar miktarını azaltabilir.

Hap şeklinde üretilen ilaç, hastalara 12 saat arayla günde iki kez verilerek potasyum kanallarını bloke ediyor.

Ayrıca nöronlardaki sinir iletimini hızlandırır. Vücuda yavaş yavaş salınan ilaç, MS hastalarının yürümesine yardımcı oluyor.

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