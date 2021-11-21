Mehran sınırından 521 milyon dolarlık ihracat yapıldı

Şohani, bu miktar ihracat malları (il ve diğer gümrüklerin ihracatı) geçen yılın aynı dönemine göre değer olarak yüzde 265 ve ağırlık olarak yüzde 310 arttı'diyerek'Bu miktarın 320 milyon 850 bin 697 doları İlam İlinin ihracatına ilişkin olup, 200 milyon 994 bin 160 doları diğer illerin gümrüklerinden Irak'a ihraç edilmiştir'dedi.

Cemil Şohani,'Toplamda bu yılın yedi aylık döneminde Mehran'ın uluslararası sınırından ihraç edilen mal miktarı (il ihracatı ve diğer gümrükler) geçen yılın aynı dönemine göre %125 büyüme gösteriyor'diye belirtti.

Şohani,bu dönemde ana ihracat kalemlerinin inşaat malzemeleri, metal ürünler, tarım, plastik, otomobil ve petrokimya olduğunu belirterek, "En yüksek ihracat miktarı çimento ve tarım ürünleridir'ifadesini kullandı.