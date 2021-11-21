Almanya, İran'ın diplomatik tesislerini güvence altına almak için sorumlu davranmalıdır

Hamburg'daki İran İslam Cumhuriyeti Başkonsolosluğu'na yapılan saldırıyı kınayan Hatipzade, Alman hükümetini İran İslam Cumhuriyeti'nin diplomatik binalarının güvenliğini sağlama konusundaki kesin görevlerini yerine getirmeye çağırdı.

Hatipzade,, 'Alman hükümetinin, bu tür saldırıların tekrarını önlemek için tutarlı ve etkili önlemler alırken, ayrıntıları dikkatle incelemesi ve fail veya faillerle ciddi bir şekilde ilgilenmesi bekleniyor' diye ekledi.

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