21 Kas 2021 12:35
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News Code: 84549804
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü:

Almanya, İran'ın diplomatik tesislerini güvence altına almak için sorumlu davranmalıdır

Almanya, İran'ın diplomatik tesislerini güvence altına almak için sorumlu davranmalıdır

Tahran, İRNA- Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Alman hükümetini İran İslam Cumhuriyeti'nin bu ülkedeki diplomatik binalarının güvenliğini sağlama konusundaki kesin görevlerini ciddi ve sorumlu bir şekilde yapmaya ve Viyana Sözleşemesi çerçevesine hareket etmeye çağırdı.

Hamburg'daki İran İslam Cumhuriyeti Başkonsolosluğu'na yapılan saldırıyı kınayan Hatipzade, Alman hükümetini İran İslam Cumhuriyeti'nin diplomatik binalarının güvenliğini sağlama konusundaki kesin görevlerini yerine getirmeye çağırdı.

Hatipzade,, 'Alman hükümetinin, bu tür saldırıların tekrarını önlemek için tutarlı ve etkili önlemler alırken, ayrıntıları dikkatle incelemesi ve fail veya faillerle ciddi bir şekilde ilgilenmesi bekleniyor' diye ekledi.

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