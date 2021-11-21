İran'ın Avrupa Birliği'ne ihracatında yüzde 14 büyüme

Tahran Ticaret, Sanayi, Maden ve Tarım Odası tarafından yayınlanan raporda 2021'in ilk dokuz ayında İran'ın bu birliğe 632 milyon avro değerinde ihracat yaptığı, Birlikten ise 2 milyar 72 milyon avro ithalat yaptığı bildirildi.

Bu istatistiklere göre, bu yılın ilk 9 ayında, 2020 yılının aynı dönemine göre İran'ın Avrupa'ya ihracatı yüzde 14 artarken, ithalatı yüzde 1 düşüş yaşadı.

Ayrıca Eylül ayında İran, Avrupa Birliği'ne 68 milyon 400 bin avro ihracat, AB'den 308 milyon 700 bin avro ithalat yaptı.

Rapora göre, 2021 yılının ilk dokuz ayında İran'ın Avrupa Birliği ile ticareti 3.4 milyar dolar olurken Türkiye, İran'ın ticaretinin 33 katı yani 113 milyar dolar ihracat ve ithalat yaptı.

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