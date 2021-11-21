Merkezi ilinden 700 milyon dolarlık petrol dışı ihracat

Merkezi ilinden 80'den fazla ülkeye ihracat yapıldı Ancak Irak, Afganistan, Türkiye, Pakistan ve BAE, bu yıl eyaletin üreticiler için en büyük ihracat hedef pazarları oldu.

Merkezi İl Sanayi, Maden ve Ticaret Teşkilatı Başkanı Said Caferi, Petrokimya ürünleri, alüminyum külçeler, meyve suları, kimyasallar, cam, çeşitleri,Poliester lifleri, Çiçekler ve Bitkiler,ağır polietilen, lineer hafif polietilen ,polipropilen vb. bu yıl bu ilin en çok ihraç edilen malları oldu'dedi.

Merkezi ilinde 250'si ihracat alanında da faaliyet gösteren 2.800'den fazla üretim birimi bulunmaktadır.