İranlı hakem Dünya Savate Yarışmaları'nda görev alacak

Dünya Sanal Savate Şampiyonalarının son aşamasını değerlendirmek üzere Uluslararası Savate Federasyonu tarafından iki İranlı hakemin görevlendirildiğini belirten Fars Savate Sporu Komite Başkan Yardımcısı Periya Haydari, 'Milli genç takımının teknik direktörü Vahid Senayi ile yetişkin milli takımının baş antrenörü Mehnaz Emiri, bu müsabakayı değerlendirmekle görevli iki İranlı hakem' dedi.

100'den fazla uluslararası federasyondan sporcuların fiziksel uygunluk, yaratıcılık ve inisiyatiflerini gösterme temasıyla ikinci Dünya Savate Şampiyonası'nın ön aşaması, sporcuların filmlerinin değerlendirilmesinin ardından, en iyi bireyler yarışmacılara tanıtılacak.

Savate Sanal Dünya Yarışmasının son aşaması, 22-27 Kasım tarihleri ​​arasında Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde yapılacak.

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