İran ve Türkiye'nin katılımıyla Pakistan'da Uluslararası İslam Sanatları Sergisi açıldı

Lahor'daki Al-Hamra Sanat ve Kültür Merkezi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası İslam Sanatları Sergisi, İran, Türkiye ve Pakistanlı yetkililerin ve kültür temsilcilerinin katılımıyla açıldı.

Serginin açılış törenine ülkemizin Lahor'daki kültür evi başkanı Cafer Ronas, Türkiye kültür temsilcisi Ulaş Ertadas ile Pakistanlı yetkililer ve sanat ve kültür kurumlarının yetkilileri katıldı.

Pazartesiye kadar sürecek sergide hat, resim, emaye, İslam mimarisi, çömlek ve çini gibi güzel ve görsel sanatlar sergilenecek.

İran İslam Cumhuriyeti Kültür Evi standı ziyaretçiler tarafından büyük beğeni topladı. Kaligrafi tutkunlarına yönelik hat atölyeleri de sergi kapsamında gerçekleştirilecek.

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