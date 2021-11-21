Turni Festivali'nin en iyi yönetmeni ödülü Porsuk'a verildi

Kazım Mollayi'nin yönettiği, Sina Saidiyan'ın yapımcılığını üstlendiği Porsuk filmi, İsviçre, ABD, İtalya, Meksika, Afganistan ve Ukrayna'dan yedi filmle birlikte 17. İtalyan Film Festivali'nin film bölümünde gösterildi. Bu sinema etkinliğinin jürisi, Porsuk filmi için en iyi yönetmen ödülünü Mollayi'ye verdi.

Geçen hafta Kanada'da 10. Vancouver Asya Film Festivali ve Amerika Birleşik Devletleri'nde 6. Cronado Film Festivali'nin yarışma bölümünde gösterilen Porsuk, önümüzdeki hafta 4. Strasbourg Uluslararası Film Festivali'nin ana bölümünde gösterilecek.

17. Turni Film Festivali (İnsanlar ve Dinler) sinema, kısa, sanal kategorilerinde çeşitli eserlerin gösterimi ile 6-14 Kasım tarihleri arasında İtalya'nın Turni şehrinde gerçekleştirildi.

Porsuk, yeniden evlenmeden önce kişisel hayatında zor bir sınavla karşı karşıya gelen bir kadının hikayesini anlatıyor. Filmde Vişka Asayiş rol aldı.

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