Amerikan Film Festivali'nde En İyi Oyuncu Ödülü Baht Evi oyuncusuna verildi

Adil Maşuri'nin yönettiği Baht Evi adlı kısa film, ABD'deki Route 66 Film Festivalinde 12. uluslararası gösteriminde En İyi Oyuncu ödülünü kazandı.

Bu film daha önce Türkiye'de Symorna Film Festivali'nde Nesim Afşarpur'la En İyi Oyuncu ve Adil Maşuri'yle En İyi Sinematografi ödülünü kazanmış ve yine ABD'deki Buffalo Dreams Fantastik Film Festivali'nde En İyi Uluslararası Kısa Film dalında aday gösterilmişti.

Film ABD'de Jersey Shore Film Festivali, Viyana Festivali, Kanada Short That Are Not Pants Pants, ABD Indie Short Fest ve Short Film Slam'de gösterilecek.

Nesim Afşarpur bu kısa filmin tek oyuncusu, yazar ve yönetmen danışmanıdır.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish