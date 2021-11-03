Amiral Şemhani: ABD'nin yetkisi olmayan başkanı garanti vermeye hazır değil

Dayatlan Savaş zamanıı ile ülkedeki mevcut durumu karşılaştıran bir twit yayınlayan Amiral Şemhani 'Savaş sırasında müzakere daveti artık öğretici benzerliklere sahip' diye belirtti.

Amiral Şemhani mesajının devamında şöyle yazdı:

'Saddam'ın saldırıları devam etti ve yaptırımlar devam ediyor. İran'ın bir kısmı düşman tarafından işgal edildi ve İran halkının ekonomisi rehin alınmıştır.

Cephelerdeki savaşçılar savundu. Bilim adamları nükleer faaliyet yürütmeye devam ediyor.

Saldırganı cezalandırma konusunda hiçbir bir belirti yoktu ve bugün yetkisiz ABD başkanı güvence vermek istemiyor. Mevcut durum değişmezse, müzakerelerin sonucu zaten belli'.

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