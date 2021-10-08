Emir Abdullahiyan: İran-Arabistan görüşmeleri doğru yolda ilerlemektedir

Beyrut ziyareti sonunda bir basın toplantısı düzenleyen Emir Abdullahiyan, Arabistan ile belirli konularda belirli anlaşmalara vardıklarını bu görüşmelerin yapıcı ve bölgenin yararına olduğunu söyledi.

İran ve Arabistan’ın öneli iki olduğunu ve bölge güvenliğinin güçlenmesinde çok önemli role sahip olduklarını ifade eden Emir Abdullahiyan, ‘’ Bize göre görüşmelerle bölge için aydınlık bir gelecek çizilebilir. Yakın zamanda İran’ın böldedeki barış ve istikrarla ilgili girişimlerinin sonuçlarını göreceksiniz. ‘’ dedi.

Lübnan yetkilileriyle görüşmelerine değinen Emir Abdullahiyan, İran’ın tüm alt yapı alanlarında Lübnan ile işbirliğine ve o ülkeyi desteklemeye hazır olduğunu belirterek, bölge devletleri ve milletlerinin ABD’ye Lübnan aleyhine ekonomik savaş ve abluka uygulama izninin vermeyeceğini söyledi.

Direnişin Lübnan’da özel yeri olduğunu ifade eden Emir Abdullahiyan, Lübnan Hizbullah’ının Lübnan milletinin savunanların ön safında yer aldığını söyledi.

İran’da Lübnan’a gönderilen yakıt yüküne değinen Emir Abdullahiyan, ‘’ Lübnan Hizbullah’ı Lübnan’ın İran’dan yakıt temin önerisi getirdi ve özel sektör de bu öneriyi gerçekleştirdi. Lübnan hükümeti İran’dan petrol ürünleri isterse biz bunu temin etmeye hazırız. ‘’ dedi.

Nükleer meseleye değinen Emir Abdullahiyan, bu konuda İran’ın belirleyici kıstasının ABD’nin davranışı ve ciddiyeti olduğunu ve İran’ın milletin menfaatleri temelinde Viyana müzakerelerine döneceğini söyledi.

Son zamanlarda İran ve Azerbaycan arasındaki meseleye değinen Emir Abdullahiyan, ‘’ Siyonist rejimin Azerbaycan topraklarında gizli servisinin faaliyeti Azerbaycan lehine değildir ve biz Siyonist rejime kolmşuluğumuzda casusluk faaliyeti yapma izne vermeyiz. ‘’ dedi.

Emir Abdullahiyan bir günlük Beyrut ziyaretinde Cumhurbaşkanı, Başbakan, Meclis Başkanı, Dışişleri Bakanı ile ikili ve bölgesel konuları masaya yatırdı.

İran Dışişleri Bakanı ayrıca Hizbullah Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah ile de görüştü.

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2012