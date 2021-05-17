Mavi Kırmızı adlı kısa film, üç uluslararası festivalde yarışacak

'İranlı yönetmen İhsan Nasri'nin yönetmen koltuğunda oturduğu, Ekrem Hoşvakt'in yapımcılığını üstlendiği Mavi Kırmızı adlı kısa film, bir haftadan kısa bir süre içinde üç uluslararası festivale katılma hakkını elde etti.

New York-İstanbul ve Golden Bridge İstanbul olmak üzere iki festivale seçilen film, aynı zamanda 3. Milano Assurdo Uluslararası Film Festivali'nin finalisti seçilerek jüri üyelerinin övgüsünü kazandı.

Filmin hikayesi şu şekildedir: 'Tüm çelişkiler ve farklılıklara rağmen birleşme mümkündür, kırmızı ve mavi birleşerek mor olabilir, bir amaca ulaşmak için birleşmek gibi'.

Filmde Sadık Edhem, Emir Ali Razzakniya ve Paniya Razzakniya yer aldı.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish