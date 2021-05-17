İran'da koronadan iyileşenlerin sayısı 2 milyon 242 bini geçti

Lari, son 24 saatte 286 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkede koronavirüs hastalığına ilişkin ölüm sayısının 77 bin 222'e yükseldiğini, 2 milyon 242 bin 23 kişinin ise iyileştiğini ifade ederek, vakalardan 5 bin 264 kişinin kritik durumda ve yoğun bakımda olduğunu bildirdi.

Koronavirüse ilişkin ülkedeki son verilere değinen Lari, İran'da koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana sağlık personelinin çabalarıyla 2 milyon 242 bin 23 kişinin hastanın iyileşerek taburcu edildiğini açıkladı.

Lari, ’Ülkede şimdiye kadar 18 milyon 151 bin ve 487 korovavirüs tanı testi gerçekleştirildi' diye ekledi.

Mart 2020'de Dünya Sağlık Örgütü, Kasım 2019'da Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs hastalığını dünyaya yayıldığı için pandemi olarak ilan etti.

Öte yandan Sağlık Bakanlığı, 'Şu ana kadar 2 milyon 32 bin 162 kişiye ilk doz korona aşısı, 338 bin 821 kişiye de ikinci doz aşı yapıldı, ülkede toplam enjekte edilen aşı sayısı 2 milyon 420 bin 983 doza ulaştı' dedi.