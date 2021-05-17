Ferzad B doğalgaz sahasının geliştirilmesi için 1.8 milyar dolarlık sözleşme imzalandı

Petrol Bakanı Bijen Zengene'nin katıldığı bir törenle Ulusal Petrol Şirketi (işveren) ile Petropars Şirketi (yüklenici) arasında Ferzad B ortak doğalgaz sahasının geliştirilmesi için bir sözleşme imzalandı.

Bu sözleşmenin süresi beş yıldır ve karşılıklı satış sözleşmesi şeklindeki sözleşmenin amacı, günlük bir milyar metreküp zengin gazın (standart bir aşamaya eşdeğer 28 milyon metreküp) çıkarılmasını sağlamaktır.

Ferzad B sahasındaki gaz miktarının 23 bin milyar fit küp, gaz kondensatının ise her milyar fit küp gaz başına yaklaşık 5 bin varil olduğu tahmin ediliyor.

Bu sahanın ürettiği gaz, ilerleyen yıllarda Güney Pars ortak sahasından elde edilen üretim düşüşünü telafi etmek için işlenmek üzere Pars 2 Kengan bölgesindeki kara tesislerine aktarılmaktadır.

Kara tesisinde, önce gaz kondensi kükürtlü gazdan ayrıştırılır ve daha sonra stabilizasyon için 12. ve 19. fazlardaki Güney Pars rafinerisine aktarılır.

Farzad B projesi kara tesislerinden çıkan egzoz gazı da Pars 2 bölgesindeki beş rafineri arasında işlenmek üzere dağıtılmaktadır.

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