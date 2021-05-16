Cahidi, Tokyo Paralimpik Oyunları'da katılma hakkını elde etti

Macaristan'da düzenlenen Parakano Yarışmasında B Grubu'nda altıncı olan Cahidi, Asya kıtasında en iyi kürekçi seçilerek Paralimpik Oyunları'na katılmaya hak kazandı.
Cahidi ön eleme turunu altıncı, yarı finalleri dokuzuncu bitirdi ve A kategori finalini kaçırdı.
Parakano Olimpiyat Elemeleri seçim kurallarına göre, Japonya'ya gidecek kürekçilerin en az 3 kişiden oluşması gerekiyor.
Cahidi'den önce kadın kürekçi Şehla Behruzirad, 2019 yılında Macaristan'daki yarışmalarda ikinci olarak Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hakkına kavuşmuştu.
Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish
yorumunuz