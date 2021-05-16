Uluslararası Şiraz Metro Karikatür Festivali'nde dereceye girenler tanıtıldı

Gazetecilerle yaptığı toplantıda konuşan Söhrabi, 44 ülkeden karikatüristlerin festivale katıldığına değinerek, 'Ukraynalı Aleksey Kastevski, Küba'dan Roberto Caso ve İran'dan Rıza Hamidi Mutlak, Salar İşrethah ile Ferec Mehdi sırasıyla ilk beş sırada yer aldı' dedi.

Festivalin metro ve temiz hava, trafik ve ulaşım konularıyla gerçekleştirilen dev metro projesinin aslında kültürel bir parçası olduğunu dile getiren Söhrabi, 'Bu festivalin jürisi Polonya'dan Isabella Kowalska, Türkiye'den Ahmet Altay ve İran'dan Said Sadıki, Nahid Maksudi ve Ahmed Rıza Söhrabi, sekiz aşamalı bir süreçte yarışmaya gönderilen eserleri değerlendirdi' diye belirtti.

Söhrabi, 'Ukrayna'dan Alexander Dubowski, Brezilya'dan Carlos Amorim, Hırvatistan'dan Demir Novak, Kolombiya'dan Elena Ospina, Kıbrıs'tan Hossein Chakmak, Endonezya'dan Jiet Castana, Hırvatistan'dan Slobodan Butir Ali ve İran'dan Emir Mansur Rahimian, Mehdi Edradi, Mansure Dehgani ve Şeyda Serdeşti de dereceye girdi' diye ekledi.

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