İran'ın bakır madenlerinin üretim kapasitesi yılda 100 milyon ton

Bugün (Pazar) "Essadüllah Keşaverz" löyle ekledi: Son aylarda yükselen küresel fiyatlar, ülkenin 20 yıldır aktif olmayan potansiyelini harekete geçirdi.

Keşaverz bakırın küresel fiyatının 2025 yılına kadar 15 bin dolara çıkacağını tahmin etti ve bunun bu endüstrinin ülkede daha da gelişmesinin habercisi olduğunu söyledi.

Bu yetkili, Şu anda ülkede 512 bin ton kapasiteli 4 bakır katot ünitesi bulunduğunu ifade etti.

Uzmanlar, önümüzdeki 10 yıl içinde dünya çapındaki araçların en az% 35'inin elektrikli olacağına inanıyor ve böylece günümüz araçlarında 4-7 kilo bakır tüketimi 89 kilogramın üzerine çıkacak;Bundan yola çıkarak bakır metal için çok uygun bir pazar oluşturulacaktır.

Dünyadaki mevcut kişi başına bakır tüketimi 3,2 kg olup, dünya nüfusunun 1,3 milyar kişi olarak artmasıyla önümüzdeki yirmi yılda 5 milyon ton ek talep yaratması beklenmektedir.