16 May 2021 17:52
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News Code: 84331299
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İran'ın Simurg adlı ulusal süper bilgisayarı tanıtıldı

İran'ın Simurg adlı ulusal süper bilgisayarı tanıtıldı

Tahran,İRNA- Simurg ulusal süper bilgisayarının açılışı, bugün İletişim Bakanı Mohammad Cevad Azeri Cehromi'nin katılımıyla Emir Kebir Teknik Üniversitesinde düzenlenen törenle yapıldı.

Sanallaştırma ve bulut bilişim teknolojisine dayalı Simurg süper bilgisayarı, 400 metrekareye genişletilebilen yaklaşık 250 metrekarelik bir alanda oluşturuldu.

Bu süper bilgisayarın sunucu rafı 42U'dur. Simurg, TIA-942 standardının üçüncü seviyesine dayanmaktadır ve 5 petaflop'luk işlem gücünü destekleyebilir (gelecekte 10 petaflop'a çıkacaktır).
İran, petaflop performansına sahip süper bilgisayarlara sahip 30 ülke listesine dahil edildi.

Ayrıca bu merkez, Emirkebir Teknik Üniversitesi'nde yaklaşık 180 metrekarelik alanda  bu süper bilgisayarın hizmetlerinin kullanılması için yeni hizmetler sunmak üzere inşa edilmiştir.Mevcut aşamada kurulan işleme kapasitesi ile İran, Petaflops kapasiteli süper bilgisayara sahip 30 ülkeden biri olacaktır, elbette, Petaflops ölçeğinde süper bilgisayar tasarlayacak ve inşa edecek teknik bilgiye sahip ülkeler bu sayıdan çok daha azdır ve bu, ülkenin bilim ve teknoloji topluluğu için büyük bir onurdur.

  

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