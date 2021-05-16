İran'ın Simurg adlı ulusal süper bilgisayarı tanıtıldı

Sanallaştırma ve bulut bilişim teknolojisine dayalı Simurg süper bilgisayarı, 400 metrekareye genişletilebilen yaklaşık 250 metrekarelik bir alanda oluşturuldu.

Bu süper bilgisayarın sunucu rafı 42U'dur. Simurg, TIA-942 standardının üçüncü seviyesine dayanmaktadır ve 5 petaflop'luk işlem gücünü destekleyebilir (gelecekte 10 petaflop'a çıkacaktır).

İran, petaflop performansına sahip süper bilgisayarlara sahip 30 ülke listesine dahil edildi.

Ayrıca bu merkez, Emirkebir Teknik Üniversitesi'nde yaklaşık 180 metrekarelik alanda bu süper bilgisayarın hizmetlerinin kullanılması için yeni hizmetler sunmak üzere inşa edilmiştir.Mevcut aşamada kurulan işleme kapasitesi ile İran, Petaflops kapasiteli süper bilgisayara sahip 30 ülkeden biri olacaktır, elbette, Petaflops ölçeğinde süper bilgisayar tasarlayacak ve inşa edecek teknik bilgiye sahip ülkeler bu sayıdan çok daha azdır ve bu, ülkenin bilim ve teknoloji topluluğu için büyük bir onurdur.