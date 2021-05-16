Arjantinli işadamı, İmam Rıza türbesinde Müslüman oldu

İslam dinini seçtikten sonra Rıza adını seçen Fabian Garcia, 'Yaklaşık üç yıldır İran'da iş yapıyorum ve bu süre zarfında bu ülkenin kültürüne ve İslam dinine biraz aşina oldum'diye belirtti.

Rıza, İran'da kaldığı süre boyunca bu ülkenin insanlarının gelenek ve göreneklerini gözlemleyerek bu milletin kültürüne ilgi gösterdiğini ve İranlı arkadaşlarından bilgi alarak dinini değiştirmeye karar verdiğini söyledi.

Arjantinli işadamı,her insanın iç arzusunun mutluluğa ve saadete ulaşmak olduğunu belirterek'Bu arzuyu İslam'ı seçerek gerçekleştirebileceğimi fark ettim. Kelime-i Şehadet getirme anında, daha önce hiç yaşamadığım tüm varlığımı bir maneviyat duygusu doldurdu ve şu anda dünyada barış ve güvenliğin hakim olmasını ve dünyada hiçbir savaş çıkmamasını diledim'dedi.

Arjantinli işadamı,'Bu türbenin ruhani atmosferinde olmak için bu başarıyı elde ettiğim için Allah'a şükür ve kendimi güvende ve sakin hissediyorum. Kur'an-ı Kerim her zaman hayatımın rehberidir ve tüm sorunlarımın bu ilahi kitaba başvurarak ve Allah'a güvenerek çözüleceğine inanıyorum'diye ekledi.