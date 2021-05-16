16 May 2021 13:19
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News Code: 84330659
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Zarif, Vatikan ve İtalyan yetkililerle görüşmek için Roma'ya geldi

Zarif, Vatikan ve İtalyan yetkililerle görüşmek için Roma'ya geldi

Tahran,İRNA- Dışişleri Bakanı Muhammad Cevad Zarif, İtalyan ve Vatikan yetkililerle görüşmek üzere Roma'ya geldi.

Ziyarette Dışişleri Bakanı Zarif, ikili ilişkiler alanında ortak işbirliğinin genişletilmesi konusunu görüşmenin yanı sıra, uluslararası düzeyde karşılıklı ilgi alanına giren konularda işbirliğini de görüşecek.

Zarif, geçtiğimiz Perşembe günü Avrupa turuna İspanya'nın başkenti Madrid'e yaptığı ziyaretle başladı.

Zarif geçen Perşembe günü Avrupa turuna başladı ve İspanyol mevkidaşı Arancha Gonzales ile görüşerek çeşitli siyasi ve ekonomik alanlarda İran ile İspanya arasındaki ikili ilişkileri görüştü.

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