Seçim Kurulu Başkanı: 592 kişi Cumhurbaşkanlığı için adaylık başvurusunda bulundu

Adayların genel durumu hakkında bilgi veren Örf, Cumhurbaşkanı adaylarının eğitim ve nitelikleri ile ilgili olarak, 'Eğitim açısından 272 kişi lisans ve altı, 320 kişi yüksek lisans ve üstü dereceye sahip. Yaş olarak 89 kişi 40 yaşın altında, 495 kişi 40-75 yaşları arasında ve 8 kişi 75 yaşın üstündedir' diye belirtti.

Bu dönemi önceki dönemlerle karşılaştıran Örf, ' 12. dönemde 1636 kişi, 11. dönemde 686 kişi cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylığını duyurdu' dedi.

Koruyucular Konseyi'nin yarından itibaren kendi kararlarına göre hareket edeceğini dile getiren Örf, 'Bu beş gün boyunca topladığımız tüm belgeleri bu konseye teslim edeceğiz. Konseyi de incelemeye başlayacak ve 10 günün sonunda adaylık için onaylananların listesini açıklayacak' diye konuştu.

13. Cumhurbaşkanlığı seçimi 18 Haziran'da yapılacak.

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