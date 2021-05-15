Şiraz, dünya tenis yarışmalarında 9 ülkeye ev sahipliği yapıyor

Fars İl Tenis Kurulu Başkanı Kazım Çabuk, İRNA'ya yaptığı açıklamada, bireysel ve çiftler halinde düzenlenecek turnuvaya Türkiye, Romanya, Fransa, Almanya, Rusya, Danimarka, İngiltere, Belçika ve İran'ın katıldığını söyledi.

Bu yarışmalara 10'u kadın ve 12'si erkek 22 yabancı sporcu dahil olmak üzere toplam 112 tenisçinin katıldığını ifade eden Çabk, Şiraz Dünya Tenis Turu müsabakalarının 22 Mayıs gününe kadar Şiraz Future Club'ta devam edeceğini açıkladı.

Dünya Gümüş Madalyası sahibi Adil Berkei, bu yarışmaların baş hakemidir.

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