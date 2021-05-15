Düzenin Yararını Teşhis Kondeyi Sekreteri Cumhurbaşkanı adayı

Rızayi'den önce Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, İçişleri Bakanlığı Seçim Kurulu'nda Cumhurbaşkanlığı seçimlerine adaylığını açıkladı.

Daha önce de Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi, İçişleri Bakanlığı Seçim Kurulu'na gelerek 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday olduğunu açıkladı.

İslami Şura Meclisi eski başkanı Laricani de bu sabah ülkenin seçim kuruluna gelerek 13. Cumhurbaşkanlığı seçimi için yarışacağını açıkladı.

Son dört günde 304 kişi 13. Cumhurbaşkanlığı seçimine ülkenin seçim kuruluna gelerek aday olduğunu açıkladı.

Seçim kurulu sözcüsü İsmail Musavi'ye göre kayıt süresi bugün 18.00'e kadar olacak ve bu süre uzatılmayacak.

13. Cumhurbaşkanlığı seçimi 18 Haziran'da yapılacak.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish