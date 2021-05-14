Zarif, İspanya Dışişleri Bakanı ile görüştü

Avrupa ülkeleri ziyareti kapsamında ilk ziyaretini İspanya’ya yapan Zarif, görüşmede iki ülke ekonomik kapasitelerinin mevcut ekonomik düzeyin çok üstünde olduğunu belirterek ilişkilerin önündeki bazı engellerin giderilmesine vurgu yaptı.

Zarif iki ülke KOBİ’leri ve turizm sanayi ve alt yapıları arasında işbirliğinin arttırılmasının ekonomik ilişkilerin gelişmesine büyük katkılar sağlayacağını ifade ederek, İran’ın Yemen, Afganistan, Irak gibi meselelerdeki görüşlerini aktardı ve Filistin meselesine temas ederek, İşgal rejiminin vahşi saldırılarının durdurulması gerektiğini ifade etti.

İspanya Dışişleri Bakanı da İran’ın bölgesel konumunun önemli olduğunu belirterek, nükleer anlaşma, bölgesel konular ve ikili ilişkiler hususundaki görüşlerini aktardı.

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2012