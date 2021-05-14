KOEP’in uygulanması ile İran- İsviçre ticaret hacmi 10 milyar dolar kapasiteye ulaşacak

Mafi, IRNA’ya yaptığı açıklamada iki ülkenin geçmiş yıllarda iyi irtibata sahip olduklarını belirterek, iki ülkenin tarih boyu işbirliğinin devam ettiğini söyledi.

Mafi, KOEP müzakerelerinin sonuçlanması ile birlikte İsviçre’ye ihracatın da artacağını ifade ederek, ambargoların kalkması ile karşılıklı ticaretin artmasının mümkün olacağını söyledi.

İran’ın geçen seneki ticaret hacmi 73 milyar dolardı. Bu rakamın 34.2 milyar doları ihracat ve 38.4 milyar doları da ihracat idi.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012