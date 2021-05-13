Ruhani, İslam İşbirliği Teşkilatının Filistin meselesinde daha fazla rol almasını istedi

Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamd Bin Halife Al-i Sani ile bir telefon görüşmesi yapan Ruhani, Katar’ın Filistin’deki son gelişmelerle ilgili tutumunun memnuniyet verici olduğunu belirterek, ‘’ Son birkaç gün içinde cereyan eden acı olaylar İslam ülkelerinin Siyonistlerin zorbalıkları ve cinayetleri karşısında İslam ülkelerinin birik ve beraberliğini pekiştirme gereğin göstermiştir. ‘’ dedi.

İslam ülkelerin Filistin halkını savunması için bir biri ile işbirliği yapması gerektiğini ifade eden Ruhani, Filistinn’in İslam dünyasının parçası oluğunu, Filistin saldırılarının hemen durdurulması gerektiğini söyledi.

Ruhani, Yemen meselesine değinerek bu meselenin askeri çözüm yolu olmadığını belirtti ve bu ülke meselesinin çözümü için işbirliği ve çabanın artmasına vurgu yaptı.

Ruhani, iki ülkenin tüm alanlarda ilişkilerinin gelişmesine vurgu yaptı.

Katar Emiri de görüşmede İslam İşbirliği Teşkilatının Filistin’e yapılan saldırıların durdurulması için İslam İşbirliği Teşkilatının devreye girmesi isteyerek, Yemen meselesinin de askeri çözüm yolu olmadığını ve tek çözüm yolunun müzakereden geçtiğini söyledi.

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2012